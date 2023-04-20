سوريا: تسجيل 12 هزة أرضية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهزات الأرضية المسجلة توزعت على 3 هزات فى لواء إسكندرون تراوحت شدتها بين 2 و2.5 درجة، و9 هزات فى البر التركى تراوحت بين 2.4 و4.5 درجات.

وأشار المركز إلى انخفاض عدد الهزات المسجلة فى سوريا ولواء إسكندرون خلال الـ 72 ساعة الماضية، مقارنة بالهزات التى تركزت داخل تركيا.