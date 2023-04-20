الفلبين تعلن إصابة أحد مواطنيها فى اشتباكات السودان

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزارة الخارجية لشئون المهاجرين "إدواردو خوسيه دى فيجا" - فى تصريح خاص لقناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنهم يعملون على التحقق من هوية المصاب.. مشيرا إلى أن هناك نحو 500 مواطن فلبينى فى السودان معظمهم معلمون فى مدارس دولية أو مديرون تنفيذيون لشركات أو مهندسون.

وأضاف دى فيجا أنه من بين 500 مواطن فلبيني، طلب أكثر من 80 منهم إنقاذهم كما طالب 37 منهم بالعودة إلى البلاد بينما طلب 49 منهم نقلهم، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تبحث فى الوقت الحالى عن وسائل لمساعدة الفلبينيين فى ظل عدم السماح لأى رحلات طيران بالدخول أو الخروج من السودان حتى الآن.