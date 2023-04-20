غازبروم الروسية: احتياطى الغاز يكفينا لـ 100 عام

جدة - نرمين السيد - وأضاف زوبكوف، خلال مشاركته فى منتدى غاز منعقد بالعاصمة موسكو أن الاحتياطيات الغاز القابلة للاستخراج من جانب شركة غازبروم وصلت إلى 35 تريليون متر مكعب من الغاز مع نهاية عام 2022، مشددًا على أن احتياطى الغاز الروسى يكفيها حتى مدة 100 عام.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية، أن الشركة تتصدر جميع شركات العالم باحتياطيات الوقود الأزرق.