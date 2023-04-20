جدة - نرمين السيد - وأضاف زوبكوف، خلال مشاركته فى منتدى غاز منعقد بالعاصمة موسكو أن الاحتياطيات الغاز القابلة للاستخراج من جانب شركة غازبروم وصلت إلى 35 تريليون متر مكعب من الغاز مع نهاية عام 2022، مشددًا على أن احتياطى الغاز الروسى يكفيها حتى مدة 100 عام.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية، أن الشركة تتصدر جميع شركات العالم باحتياطيات الوقود الأزرق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غازبروم الروسية: احتياطى الغاز يكفينا لـ 100 عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.