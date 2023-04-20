تصريح جديد من زيلينسكى بشأن الحرب «الروسية- الأوكرانية»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إنه يتم بذل قصارى الجهد فى أوكرانيا لزيادة القدرة على الدفاع فى مواجهة الضربات الروسية، وكذلك فإن أنظمة الدفاع الجوى والأسلحة الأخرى موجودة بالفعل فى أوكرانيا، وهى قوية حقا.





وأضاف زيلينسكى- فى خطابه للأمة، عبر الفيديو، والذى نشر على الموقع الإلكترونى للرئاسة الأوكرانية- "نحن نعد أيضا وحدات جديدة، وحدات من حرس الحدود على وجه الخصوص، والتى ستنضم إلى أعمالنا النشطة".

وتابع: "نحن نعمل باستمرار على تطوير مناطقنا كلها بالتأكيد، واليوم فى منطقة فولين (مقاطعة تقع فى الشمال الغربي)، عقدت اجتماعات واسعة مع قادة المنطقة والمسؤولين عن تطبيق القانون المحليين والعسكريين، إضافة إلى جميع المسؤولين عن الأمن والوضع الاجتماعى فى المنطقة، ولقد اتفقنا على العديد من مشاريع البنية التحتية التى ستعزز فولين- وهذا أمر مهم- وستجعل من الممكن ضمان وظائف طويلة الأجل والنمو الاقتصادى، إننى متأكد من أننا سننفذ كل هذا بالتأكيد قريبا جدا".

وأردف "إننا نواصل التحضير لخطواتنا الدولية ليس فقط لهذا الأسبوع، ولكن بشكل عام للمستقبل القريب، إذ يظل الدفاع عن أوكرانيا والنظام الدولى القائم على القواعد، القضية رقم واحد على جدول الأعمال العالمى".

كما أعرب عن امتنانه للولايات المتحدة لتقديمها حزمة أخرى من الدعم العسكرى تم الإعلان عنها.