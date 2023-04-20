العالم اليوم - "مبادلة" تستثمر في صندوق Cube Highways للاستثمار بالهند

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 10:19 صباحاً - اكتتبت شركة كولومبيا البريطانية لإدارة الاستثمارات (BCI) والتي تدير استثمارات المعاشات التقاعدية الكندية، وشركة مبادلة للاستثمار، "مبادلة،" في صندوق Cube Highways للاستثمارفي البنية التحتية في الهند ليصبحا المستثمرَين الأساسييَّن الجديدين في الصندوق .

وأعلنت شركة Cube Highways Fund Advisors Private المحدودة التي تدير صندوق الاستثمارات في البنية التحتية، عن إدراج أسهمها العادية المكتتبة بالكامل من القطاع الخاص والتي تبلغ قيمتها 52258.27 مليون روبية هندية (حوالى 630 مليون دولار).

ويمتلك صندوق الاستثمارات في البنية التحتية محفظة متنوعة تضمّ 18 من أصول الطرق ذات الرسوم والأجر السنوي والتي تمتدّ على مسافة 1423.60 كيلومترًا.. واكتتبت BCI و"مبادلة" ومستثمرون من المؤسسات المحلية في الأسهم العادية.

وتتضمن المجموعة الأولى من الأصول التي يملكها صندوق الاستثمارات في البنية التحتية 17 من أصول الطرق ذات الرسوم التابعة للهيئة الوطنية للطرق السريعة في الهند، وأصلًا واحداً من الطرق التي يُفرض عليها أجر سنوي، وتقع في 11 ولاية تشمل أندرا براديش، وبيهار، وهاريانا، وجارخاند، وكارناتاكا، وكيرالا، وراجستان، وتاميل نادو، وتيلانغانا، وأوتار براديش، والبنغال الغربية.

كما ستتاح لـ CHT من خلال حق العرض الأول فرصة الوصول إلى أصول سبع طرق سريعة.

وقال يو كي سينها، المدير المستقل في Cube Highways Funds Advisors Private المحدودة (بصفته مدير الاستثمارات في صندوق الاستثمارات في البنية التحتية): "تشكّل هذه الخطوة محطة مهمة في تطوير قطاع البنية التحتية في الهند ونموّ صندوق الاستثمارات في البنية التحتية بالتحديد.. إنّ ثقة المستثمرين البارزين في Cube تعكس قدراتها اللافتة وإمكانيات موظفيها العالية.. ويتطلّع مجلس الإدارة وموظفو Cube للعمل مع كافة الشركاء لمواصلة تعزيز القيمة وتحقيق الفوائد للجميع.. ويسعدني أن أشارك Cube مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة".

كما وقّع صندوق الاستثمارات في البنية التحتية اتفاقية تسهيل مع بنك الدولة الهندي لسحب مائة مليار روبية هندية (حوالى 1.2 مليار دولار) واستخدامها في إعادة تمويل الدين الحالي ضمن المحفظة الأولية.

زحصل صندوق الاستثمارات في البنية التحتية على تصنيف ائتماني من الفئة الممتازة/مستقر "Provisional Ind AAA/Stable" من ثلاث وكالات تصنيف هي Crisil Ratings Limited وICRA Limited وIndia Ratings & Research مستقرّ، وذلك بعد أخذ تسهيلات قروضه بعين الاعتبار، إضافة إلى سجلّ المحفظة والتنوّع الجغرافي، وهيكلية تجميع النقد، ومقاييس حماية الديون وفريق الإدارة المتمرّس.

من جهته، قال زمان فيلجي، المدير الإداري الأول للبنية التحتية والموارد المتجددة في BCI: "يتماشى استثمار BCI في Cube Highways مع استراتيجيتنا طويلة المدى والرامية إلى الاستثمار في منصات البنية التحتية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمعات التي تخدمها.. كما يعزز هذا الاستثمار حضورنا وتنوّع مشاريعنا في قطاع البنية التحتية والهند، ويمكّن بالتالي BCI من المساهمة في النمو الاقتصادي المحلي.. ونتطلع إلى العمل مع Cube Highways لتعزيز القيمة المقدّمة لعملائنا من القطاع العام على المدى الطويل".

وقال سائد عرار، المدير التنفيذي ورئيس وحدة البنية التحتية التقليدية في "مبادلة": " توفر الهند فرص نموّ كبيرة في مجال الطرق خاصة وأنها تتميّز بسوق قوي ومنظم للاستثمارات في البنى التحتية.

وأضاف أنه مع تخصيص أكثر من مائة مليار دولار لبرنامج إنشاء الطرق، ووضع خطط استحواذ بقيمة تفوق الـ20 مليار دولار، تعدّ Cube Highways المنصة الأمثل لاستثمارات "مبادلة" طرق شبه القارة الهندية..