العالم اليوم - حاولت قتل صديقتها بهدف السرقة.. السر داخل الهدية

انتم الان تتابعون خبر حاولت قتل صديقتها بهدف السرقة.. السر داخل الهدية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 09:22 صباحاً - حُكم على امرأة روسية بالسجن 21 عاما لمحاولتها قتل أميركية من خلال تسميم كعكة جبن ثم سرقة هويتها وبعض ممتلكاتها الثمينة.

وأدينت فيكتوريا ناسيروفا، 47 عاما، بمحاولة القتل من قبل هيئة محلفين في نيويورك.

وزارت ناسيروفا منزل ضحيتها البالغة من العمر 35 عاما في أغسطس 2016 وهي تحمل هدية "كعكة الجبن".

أكلت المرأة الحلوى وبدأت تشعر بالمرض، وقال ممثلو الادعاء إن الحبوب تناثرت حولها لتبدو وكأنها حاولت الانتحار.

عندما عادت الضحية إلى المنزل بعد العلاج في المستشفى، اكتشفت أن جواز سفرها وبطاقة تصريح العمل مفقودة، إلى جانب المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى.

واختبرت السلطات كعكة الجبن ووجدوا أنها مغطاة بالفينازيبام، وهو مهدئ قوي للغاية.