العالم اليوم - النفط يتراجع مع صعود الدولار ومخاوف الطلب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 08:16 صباحاً - تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الصباحية الخميس، مع صعود الدولار بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة وبعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين لم تقدم ما يكفي لدعم توقعات بتحسن الطلب.

وبحلول الساعة 0302 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 0.96 بالمئة إلى 82.32 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتا أو 0.87 بالمئة إلى 78.47 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وتراجع الخامان لليوم الثاني بعد انخفاضهما بنسبة اثنين بالمئة أمس الأربعاء، وبلغا أدنى مستوياتهما منذ إعلان مجموعة أوبك+ عن خفض مفاجئ في الإنتاج في الثاني من أبريل.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، في مذكرة للعملاء "عاد خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى أقل من 80 دولارا وقد يواصل الانخفاض إذا استمر التداول القوي للدولار".

وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.40 بالمئة خلال هذا الأسبوع. ويجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وكشف تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نُشر الأربعاء أن النشاط الاقتصادي الأميركي لم يطرأ عليه تغير يذكر في الأسابيع الماضية إذ نما التوظيف على نحو معتدل نسبيا بينما تباطأت زيادة الأسعار على ما يبدو.