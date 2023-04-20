العالم اليوم - القوات الروسية تفرض طوقا على باخموت من الشمال والجنوب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 08:16 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن قواتها تمكنت من فرض الطوق على مدينة باخموت من الضواحي الشمالية والجنوبية، وذلك بعد أن سيطرت على 3 أحياء جديدة في المدينة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها المحمولة جوا فرضت طوقا على أرتيوموفسك (باخموت) من الضواحي الشمالية والجنوبية، مضيفة أن القوات الروسية حررت ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية الغربية والوسط والجنوبية الغربية من المدينة.

وأشار البيان أيضا إلى أن القوات الروسية تمكنت من إحباط محاولات الجيش الأوكراني شن هجوم مضاد على الوحدات الروسية في باخموت ومناطق أخرى في دونيستك.

وأضافت الوزارة أنه تم القضاء على 380 جنديا أوكرانيا خلال المعارك الدائرة باتجاه دونيتسك و75 جنديا أوكرانيا في معارك كراسنو-ليمان.

الوضع في باخموت

أشارت تقارير وخرائط للنشطاء إلى أن القوات الروسية وقوات فاغنر تخوض قتال شوارع مع القوات الأوكرانية في الجنوب الغربي لمحطة القطارات الرئيسية في وسط مدينة باخموت.

وأوضحت أن قوات فاغنر سيطرت بالكامل على كل المناطق الواقعة شرقي سكة الحديد الرئيسية وأنها قامت بتمشيط المنطقة فيما تواصل تقدمها نحو المربع الأخير الباقي تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وذكرت مصادر أن القوات الروسية تقدمت من منطقة المستشفى القديم وشارع كارينيا وأنها تحاول الوصول إلى منطقة الكراجات.

إسقاط 5 طائرات مقاتلة أوكرانية

من ناحية ثانية، أعلن الجيش الروسي اليوم الخميس أنه أسقط طائرة من طراز سوخوي "سو-25" بالقرب من أوغليدار في دونيتسك.

وبذلك يرتفع عدد الطائرات المقاتلة الأوكرانية التي أسقطتها القوات الروسية في المعارك في إقليم دونباس إلى 5 طائرات مقاتلة، خلال 48 ساعة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 طائرات أوكرانية من نوع "سو-25" و"ميغ - 29"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان الوزارة أن، "القوات الجوية الروسية دمرت 4 مقاتلات أوكرانية، خلال اليوم، اثنتان منها من طراز"سو-25" ومثلهما من طراز "ميغ-29".