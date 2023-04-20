العالم اليوم - الجيش الوطني الليبي ينفي انحيازه لأي طرف في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 08:16 صباحاً - نفى الجيش الوطني الليبي، الخميس، تقارير تحدثت عن تقديمه الدعم لطرف ضد الآخر في الصراع المستعر في السودان.

ماذا قال الجيش الوطني الليبي؟ قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في بيان: "القيادة العامة تنفي نفيا قاطعا ما تتناوله بعض وسائل الإعلام الرخيصة والمأجورة بقيام القوات المسلحة العربية الليبية بتقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر" في السودان.

تابع المسماري: "نحن كنا وما زلنا وسنظل مع استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة شعبها العربي الإفريقي الأصيل". أضاف: "نقوم حاليا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، ونحن مستعدون للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال فورا وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية".

دعا الجيش الليبي إلى ضرورة الوقف الفوري للاقتتال بالسودان، وشدد على أهمية توفير الظروف المناسبة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا. أحدث التطورات في السودان دخلت هدنة جديدة حيز التنفيذ في السودان، مساء الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر لمدة 24 ساعة.

في بداية الهدنة، خيم هدوء حذر على العاصمة الخرطوم.

لكن الاشتباكات تجددت في وقت لاحق بشكل متقطع في محيط قيادة الجيش السوداني بالعاصمة ومناطق أخرى. ردود أفعال أخرى وزير دفاع تشاد: أوقفنا مجموعة مسلحة سودانية تضم 320 جنديا ونزعنا سلاحها.

حاكم إقليم دارفور: لن نبقى على الحياد إذا عجزت القوات النظامية عن ضمان الأمن للمدنيين.

البيت الأبيض: واشنطن تدين بأقوى العبارات العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

سفراء دول الآلية الرباعية يطالبون طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار والعودة للحوار. هدنة هشة تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة: اشتباكات متقطعة في محيط مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

حريق في أحد المباني بالخرطوم امتد إلى متجر للأسلحة.

اشتباكات في أم درمان رغم سريان الهدنة.

اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مواقع بالخرطوم.

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