الرئيس التونسى يتسلم رسالة من نظيره الإماراتى

جدة - نرمين السيد - وستمثّل هذه القمة الانطلاق الرسمى للدورة 28 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP 28" التى ستنعقد بدولة الإمارات. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، السيّدة إيمان أحمد السلامى، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس. ورحّب سعيد بهذه الدعوة وحمّل السفيرة إبلاغ القيادة الإماراتية حرص تونس على المساهمة الفاعلة فى إنجاح هذا الحدث.

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