العالم اليوم - أوكرانيا: الوميض المرصود بسماء كييف سببه قمر صناعي لـ"ناسا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 05:16 صباحاً - قالت سلطات كييف إن وميضا قويا رُصد فوق العاصمة وأطلق صفارات التحذير من غارة جوية، سببه عودة قمر اصطناعي لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى الغلاف الجوي.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرغي بوبكو على تلغرام "بحسب المعلومات الأولية، الظاهرة سببها سقوط قمر اصطناعي فضائي لـ+ناسا+".

وكانت وكالة الفضاء الأميركية قد أعلنت هذا الأسبوع أن قمرا اصطناعيا تبلغ زنته 300 كلغ أحيل على التقاعد سيعود إلى الغلاف الجوي الأربعاء .

والمركبة الفضائية "رئوفين راماتي هاي إنرجي سولار سبيكتروسكوبيك إيماجر" (RHESSI) التي كانت تستخدم لمراقبة التوهّجات الشمسية وضعت في المدار الأرضي المنخفض في العام 2002 وأخرجت من الخدمة في العام 2018، بحسب ناسا.

وقال بوبكو "نحو الساعة 20,00 (19,00 ت غ) من التاسع عشر من أبريل رُصد في سماء كييف بريق مشع لجسم جوي".

وأشار إلى أن صفارات التحذير من غارة جوية انطلقت لكن "الدفاعات الجوية لم تفعّل".

على شبكات التواصل الاجتماعي تم تداول تكهّنات بعدما نشرت قنوات عدة تسجيلات فيديو تظهر وميضا قويا يضيء سماء كييف.