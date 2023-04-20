الكرملين: لا بديل عن تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة هذه الدول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، شدد المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، على ضرورة تنفيذ هذه الاتفاقات، مؤكدًا أنه لا بديل عن ذلك من أجل تسوية الأزمة بين يريفان وباكو.

وقال بيسكوف، "إننا مستعدون للترحيب بأى خطوة من جانب الطرفين من شأنها أن تفضى إلى دفع تنفيذ الاتفاقات الثلاثية قدمًا".

كما أشار بيسكوف إلى أن الاتفاقات الثلاثية هى الأساس الحقيقى والواقعى الوحيد للحل، مُضيفًا أن روسيا تعتبر تنفيذ كافة بنود الاتفاقيات ضرورة حتمية ولا بديل عنها.

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت فى 21 ديسمبر الماضى حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذرى مسؤولية تدهور الوضع الإنسانى فى ناجورنو قره باخ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.