روسيا: شركات التكنولوجيا الأمريكية تساعد أوكرانيا على نشر الأكاذيب

جدة - نرمين السيد - وأضافت الخارجية الروسية فى تقريرها الخاص بحقوق الإنسان فى أوكرانيا: "فى الوقت الذى تقوم فيه روسيا بعملية عسكرية خاصة ونزع السلاح من أوكرانيا، تقدم وسائل الإعلام الأمريكية دعما ملحوظا لكييف، وتساعدها فى نشر معلومات مغلوطة عن العملية الروسية الخاصة، لاسيما نشر أخبار وبيانات كاذبة عن الجيش الروسى".

وتابعت بالقول إن "وسائل الإعلام الغربية تظهر "توجها واضحا بشكل متزايد لتزييف حقيقة القوميين الأوكرانيين، الذين يتم تصويرهم على أنهم مقاتلون لصالح أوكرانيا".