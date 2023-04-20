العالم اليوم - ديربي الغضب.. إنتر أمام ميلان في نصف نهائي أبطال أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 12:22 صباحاً - بلغ إنتر الايطالي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله مع بنفيكا البرتغالي 3-3 في إياب ربع النهائي على ملعب سان سيرو، وذلك لفوزه ذهابا 2-صفر في لشبونة.

وسجل نيكولو باريلا (14) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (66) ومواطنه يواكيم كوريا (78) أهداف إنتر، وفريدريك اورسينس (38) وأنتونيو سيلفا (86) والكرواتي بيتار موسى (90+5) أهداف بنفيكا.

ويلتقي إنتر مع جاره في المدينة الواحدة ميلان في ديربي الغضب في الدور نصف النهائي بعد أن تخطى الأخير مواطنه نابولي متصدر الدوري المحلي بالفوز عليه 1-صفر ذهابا ثم تعادله معه 1-1 إيابا.

وارتأى مدرب إنتر سيموني اينزاغي خوض مباراة الايإب ضد بنفيكا بالتشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة الذهاب حيث زج بالثنائي المخضرم البوسني ادين دجيكو ومارتينيس في حين جلس البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو الذي سجل الهدف الثاني ذهابا بعد نزوله احتياطيا على مقعد البدلاء.

في المقابل، عاد إلى صفوف الفريق البرتغالي قطب الدفاع نيكولاس أوتامندي بطل العالم مع منتخب بلاده بعد إيقافه في المباراة الأولى، في حين قاد خط الهجوم الشاب غونسالو راموس.

خاض الفريقان المباراة على وقع خسارة في الدوري المحلي حيث سقط إنتر أمام مونتسا صفر-1 وبنفيكا أمام تشافيس بالنتيجة ذاتها.

والتقى الفريقان 5 مرات في دوري الأبطال وفاز إنتر مرتين وتعادلا ثلاث مرات.