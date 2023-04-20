العالم اليوم - سيتي يضرب موعدا مع الريال في نصف نهائي أبطال أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 12:22 صباحاً - تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع بايرن ميونيخ ليعبر إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مستفيدا من فوزه ذهابا 3-صفر ليقترب خطوة أخرى من الفوز باللقب للمرة الأولى.

وعوض المهاجم إرلينغ هالاند إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول بهز الشباك في الدقيقة 57 مسجلا هدفه رقم 48 في كل المسابقات هذا الموسم ليحسم المواجهة.

وصمد سيتي، وصيف بطل 2021، تحت ضغط بايرن قبل الهدف الذي سجله هالاند.

وأدرك الفريق البافاري التعادل في الدقيقة 83 من ركلة جزاء سجلها يوزوا كيميش قبل أن يحصل توماس توخيل مدرب بايرن على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86 ليتابع ما تبقى من المباراة من المدرجات.

ويواجه سيتي في الدور المقبل ريال مدريد حامل اللقب.