الوحدات : القبض على شاب يرتدي " نقابا " ليقوم بالسرقة في عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 20 أبريل 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- القت الاجهزة الامنية الثلاثاء القبض على شاب قام بالسرقة في منطقة الوحدات . وتنكر الشاب في محاولاته للسرقة بزي نسائي وارتدى نقابا ليخفى ملامحه . وتم تحويله الى المركز الامني للتحقيق واجراء اللازم .

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