العالم اليوم - رغم التراجع بسبب توقعات الفائدة بأميركا.. الذهب يقلص خسائره

انتم الان تتابعون خبر رغم التراجع بسبب توقعات الفائدة بأميركا.. الذهب يقلص خسائره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 11:17 مساءً - قلصت أسعار الذهب من خسائرها خلال تداولات الأربعاء، بعد أن تراجعت بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأميركية وصعود الدولار، مع رهان بعض المستثمرين على أن وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لدورة رفع أسعار الفائدة سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

تحركات الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.55 بالمئة إلى 1994.5 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 20:16 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.66 بالمئة إلى 2006.6 دولار للأونصة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في شهر واحد، لتنتشل الدولار بشكل أكبر بعيدا عن أدنى مستوياته في عام، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، إن عودة الأمور إلى نصابها يرجع إلى تعديل السوق مجددا توقعاتها لمسار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقال هانسن إن سعر تداول الذهب أيضا تراجع عن المتوسط المتغير لمدة 21 يوما البالغ نحو 1990 دولارا، مما يشير إلى فقدان بعض الزخم وأدى إلى بعض عمليات جني الأرباح.