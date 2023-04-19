روسيا تعلن إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية
أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، تدمير قوات بلاده 4 مقاتلات أوكرانية.
وأوضح في تصريح الأربعاء، أن قوات بلاده أسقطت مقاتلتي "ميغ-29" واثنتين من طراز "سو-25"، في منطقتي خاركيف ودونيتسك، خلال آخر 24 ساعة.
وأضاف أن قوات بلاده دمرت للقوات الأوكرانية حتى اليوم الأربعاء، 411 طائرة، و228 مروحية، و3776 مسيرة، و415 منظومة صواريخ دفاع جوي، و8732 دبابة ومدرعة، و1089 راجمة صواريخ، و4619 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و9617 مركبة عسكرية خاصة.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
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