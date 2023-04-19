العالم اليوم - هدوء حذر يخيم على الخرطوم بعد بدء الهدنة الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 10:19 مساءً - خيم هدوء حذر على العاصمة السودانية الخرطوم بعد ساعات من بدء هدنة جديدة لمدة 24 ساعة.

وأصدرت الآلية الثلاثية المكونة من (الاتحاد الأفريقي - الإيغاد - الأمم المتحدة)، يوم الأربعاء، بيانا تفيم فيه وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في السودان. تقييم الآلية الثلاثية للهدنة الجديدة أكدت الآلية الثلاثية في بيان على التزام الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوقف إطلاق النار المعلن لمدة24 ساعة.

ناشدت الأطراف بتهئية الظروف للمدنيين من أجل الحصول على مأوى وغذاء وعلاج والرعاية الطبية.

تؤكد الآلية الثلاثية على الحاجة إلى وقف فوري ودائم للأعمال العدائية لتجنيب المدنيين الأبرياء في السودان أي أعمال عنف أخرى، وستواصل العمل من أجل ذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة السودانيين، والرباعية، والاتحاد الأوروبي 24 ساعة دخلت، يوم الأربعاء، الهدنة الجديدة حيز التنفيذ في السودان، وذلك بعد موافقة الأطراف المتصارعة.

أعلن الجيش السوداني موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

في وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع هي الأخرى عن موافقتها على هدنة جديدة توقف القتال لمدة 24 ساعة مع الجيش.

تأتي الهدنة في وقت يشتد القتال بين الطرفين رغم وجود اتفاق تهدئة سابق، توسطت فيه قوى دولية.

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