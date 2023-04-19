نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صورة .. الأردن : مواطن يلقي مركبته بواد بعد مخالفته على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 19 أبريل 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمركبة قيل ان صاحبها القاها في الواد بعد مخالفته . وبحسب ما تم نشره فانه تم مخالفة السائق مبلغ " 40 " دينارا لانتهاء رخصة المركبة ورخصة القيادة . صورة :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة .. الأردن : مواطن يلقي مركبته بواد بعد مخالفته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.