العالم اليوم - البيت الأبيض: البرهان وحميدتي مسؤولان عن حماية المدنيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 08:16 مساءً - قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولان عن حماية المدنيين في الصراع المستمر بين الطرفين، منذ يوم السبت الماضي.

وذكرت كارين جان-بيار، خلال مؤتمر صحفي روتيني: ندعو الجيش وقوات الدعم للالتزام السريع بالهدنة.

نتشاور بشكل وثيق مع شركائنا في المنطقة بشأن الوضع في السودان.

ندعو الجيش وقوات الدعم للالتزام بالقوانين الدولية والعودة إلى المفاوضات.

البرهان وحميدتي مسؤولان عن حماية المدنيين بمن فيهم مواطنو الدول الأخرى الموجودون هناك حاليا، كما هو حال بعثتنا الدبلوماسية وعائلاتهم.

على القادة العسكريين في السودان الانخراط في الحوار بدون تأجيل ما أولوية البيت الأبيض؟ أولويتنا الحالية ضمان أمن الأميركيين في الخارج ونحن مستمرون في التواصل مع سفارتنا في الخرطوم.

كبار المسؤولين الأميركيين على تواصل مع قادة الجيش وقوات الدعم.

الناس في مختلف مناطق السودان محتمون وخائفون على حياتهم بينما ينقصهم الغذاء والماء والطاقة والأدوية.

العمليات العسكرية تسببت في كثير من الخسائر البشرية وتهدد بشكل متهور حياة السودانيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المنظمات الإنسانية.

الحصيلة البشرية حتى الآن عالية بأكثر من 270 قتيلا.

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