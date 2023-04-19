العالم اليوم - البيت الأبيض: البرهان وحميدتي مسؤولان عن حماية المدنيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 08:16 مساءً - قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولان عن حماية المدنيين في الصراع المستمر بين الطرفين، منذ يوم السبت الماضي.
وذكرت كارين جان-بيار، خلال مؤتمر صحفي روتيني:
- ندعو الجيش وقوات الدعم للالتزام السريع بالهدنة.
- نتشاور بشكل وثيق مع شركائنا في المنطقة بشأن الوضع في السودان.
- ندعو الجيش وقوات الدعم للالتزام بالقوانين الدولية والعودة إلى المفاوضات.
- البرهان وحميدتي مسؤولان عن حماية المدنيين بمن فيهم مواطنو الدول الأخرى الموجودون هناك حاليا، كما هو حال بعثتنا الدبلوماسية وعائلاتهم.
- على القادة العسكريين في السودان الانخراط في الحوار بدون تأجيل
ما أولوية البيت الأبيض؟
- أولويتنا الحالية ضمان أمن الأميركيين في الخارج ونحن مستمرون في التواصل مع سفارتنا في الخرطوم.
- كبار المسؤولين الأميركيين على تواصل مع قادة الجيش وقوات الدعم.
- الناس في مختلف مناطق السودان محتمون وخائفون على حياتهم بينما ينقصهم الغذاء والماء والطاقة والأدوية.
- العمليات العسكرية تسببت في كثير من الخسائر البشرية وتهدد بشكل متهور حياة السودانيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المنظمات الإنسانية.
- الحصيلة البشرية حتى الآن عالية بأكثر من 270 قتيلا.
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