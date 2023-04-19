العالم اليوم - فيديو للجنود المصريين في السودان.. "قبل نقلهم إلى مصر"

انتم الان تتابعون خبر فيديو للجنود المصريين في السودان.. "قبل نقلهم إلى مصر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 07:19 مساءً - ظهر الجنود المصريون المحتجرون لدى قوات الدعم السريع في السودان في فيديو جديد، تحدث فيه ضابطان عن قرب عملية تسليمهم إلى مصر، بحسب ما ورد في الفيديو.

وقال ضابط منصري: "الحمد لله كلنا بخير هنا، وإن شاء الله نرجع لأهلينا كويسين (بخير)"، قال آخر: "إن شاء الله كلنا بخير والحمد لله، وإن شاء الله وبإذن الله نرجع لأهلنا سالمين وغانمين. ونرجع بلدنا على خير إن شاء الله".

وأضاف: "نحن موجودين مع قوات الدعم السريع في السودان، وإن شاء الله سيتم تسليمنا لأهلنا في مصر"، على حد قوله.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت قوات الدعم السريع في بيان اليوم إنها ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا بمطار مروي عند بدء القتال إلى الخرطوم.

وفي بيان، قالت "الدعم السريع": "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد.

وكانت قوات “الدعم السريع" قد نشرت مقطع فيديو لعناصر من الجيش المصري في أعقاب الاشتباكات بين القوة شبه العسكرية والجيش السوداني.