العالم اليوم - بعد "الحركة المشينة".. غضب كبير من رونالدو ومطالب بطرده

انتم الان تتابعون خبر بعد "الحركة المشينة".. غضب كبير من رونالدو ومطالب بطرده من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 07:19 مساءً - أثار نجم النصري السعودي، كريستيانو رونالدو، غضبا كبيرا بعد "الحركة المشينة"، التي قام بها بعد انتهاء مباراة فريقه ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

وتم، خلال الساعات الماضية، تداول مقطع فيديو على نطاق واسع بالمواقع الاجتماعية، يظهر "الدون" وهو يقوم بـ"حركة غير لائقة" إلى جماهير الهلال، التي كانت تردد اسم النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، أثناء خروجه من أرضية استاد الملك فهد الدولي.

وجاءت الحركة بعد هزيمة فريقه أمام الهلال السعودي بهدفين نظيفين، سجلهما أوديون إيغالو من صربتي جزاء في الدقيقتين 42 و62.

وطالبت الجماهير الجهات المسؤولة باتخاذ أقصى العقوبات في حق اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، تصل إلى حد طرده من الدوري السعودي.

ماذا قالت الجماهير؟