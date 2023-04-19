العالم اليوم - هدنة جديدة تدخل حيز التنفيذ في السودان بعد موافقة الأطراف

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 07:19 مساءً - دخلت، اليوم الأربعاء، هدنة جديدة حيز التنفيذ في السودان، وذلك بعد موافقة الأطراف المتصارعة.

وأعلن الجيش السوداني موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات الدعم السريع هي الأخرى عن موافقتها على هدنة جديدة توقف القتال لمدة 24 ساعة مع الجيش.

وتأتي الهدنة في وقت يشتد القتال بين الطرفين رغم وجود اتفاق تهدئة سابق، توسطت فيه قوى دولية.

وانتهت الهدنة الأولى بين الطرفين عند الساعة السادسة من مساء اليوم (16:00 بتوقيت غرينتش)، لكن هذه الهدنة انهارت سريعا بعيد الإعلان عن انطلاقها.

وتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها في اليوم الخامس على اندلاع القتال.

هدنة منهارة