نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : ابو غزالة يخسر امام النائب العام بمواجهة كابيتال بنك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 19 أبريل 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قرر النائب العام الدكتور حـسـن العبدالات رد الدعوى المقدمة من طلال ابو غزالة والمتعلقة بودائعه في بيروت، ومنع محاكمة كل من بنك المال الاردني مالك العلامة التجارية "كابيتال بنك" والمفوض بالتوقيع عنه داود الغول وبنك سوسيته جنرال/الاردن والمفوض بالتوقيع عنه رامي الخفش.

وتوصل القرار المذكور إلى نتيجة مفادها بأن النزاع ينحصر بين طلال أبو غزله وبنك سوسيته جنرال (لبنان)، ولا يوجد أي رابط قانوني ما بين بنك المال الأردني (كابيتال بنك) بصفته الشركة الدامجة والخلف القانوني لبنك سوسيته جنرال (الأردن) الشركة المندمجة ووديعة طلال أبو غزاله في لبنان.

وجدير بالذكر ان قرار النائب العام يعتبر - سندا لأحكام القانون - قرارا قطعيا غير قابل للطعن امام اي جهة قضائية.

مجموعة كابيتال بنك اصدرت اليوم الثلاثاء بيانا اكدت فيه نيتها مقاضاة مقدم الشكوى الذي أصدر بيانا مضللا تناقلته وسائل اعلام مختلفة ، وكذلك مقاضاة كل من قام بنشر الاخبار المضللة التي اضرت بسمعة البنك والقائمين عليه .