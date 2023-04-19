العالم اليوم - مفيد أم مخيف؟.. موقع جديد يعثر على أي صورة لك "أونلاين"

انتم الان تتابعون خبر مفيد أم مخيف؟.. موقع جديد يعثر على أي صورة لك "أونلاين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 03:22 مساءً - في ابتكار أدى إلى انقسام الناس بين مؤيد يرى فيه فائدة، ومعارض يرى أنه "مخيف"، يزعم موقع إلكتروني جديد أنه يمكنه العثور على كل صورة لأي شخص، تم نشرها على الإنترنت في أي وقت.

ما التقنية التي يعتمدها الموقع؟ كيف يمكنك العثور على صورك ومحوها؟ تعمل الآلية إلى حد ما مثل أداة البحث العكسي عن الصور من غوغل، التي يقوم من خلالها المستخدم بتحميل صورة والبحث عن صاحبها أو تفاصيلها.

وباستخدام تقنية التعرف على الوجوه بالذكاء الاصطناعي، يكمن للموقع إيجاد الصور التي يوجد بها وجهك، حتى وإن كان من بين حشود.

هذا يعني أنه يمكنك تحميل صورة لنفسك واستخدامها للعثور على أي صور قديمة محرجة، أو حتى لقطات جماعية عشوائية التُقطت بطريقة ما دون أن تدرك ذلك . هدف ثمين.. لكن السعر مرتفع مع إدراك الموقع أن الكثير من الأشخاص حول العالم سيريدون محو صور لهم بشكل نهائي من الإنترنت، فإن السعر الذي يطلب مقابل الخدمة ليس رخيصا.

يكلف الاشتراك في الموقع حوالي 96 دولارا شهريا، بينما يكلف الاشتراك بالخدمة "المتقدمة" نحو 360 دولارا. نعمة أم نقمة؟ أثار الإعلان عن خدمات الموقع الجديد، حالة من الجدل بين مستخدمي الإنترنت، إذ اعتبره البعض خرقا غير مقبول للخصوصية، فيما رأى آخرون أنه سينقذهم من مواقف محرجة وغير مرغوبة، بتمكينهم من محوها بشكل نهائي من الإنترنت.

من جانبها، تجادل الشركة التي تقف وراء PimEyes بأنها "لم تكن أبدا، وليست أداة، لتحديد هوية أو تفاصيل أي فرد، وإنما تسعى لمساعدة الأشخاص في العثور على صور لأنفسهم على مواقع الويب المتاحة للجمهور"، وفق ما ذكر موقع "ديلي ستار".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مفيد أم مخيف؟.. موقع جديد يعثر على أي صورة لك "أونلاين" .. في رعاية الله وحفظة