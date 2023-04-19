العالم اليوم - الدعم السريع يوافق على هدنة جديدة في السودان لمدة 24 ساعة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 03:22 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الأربعاء، عن موافقتها على هدنة جديدة توقف القتال لمدة 24 ساعة مع الجيش الذي لا يعرف موقفه منها حتى الآن، في وقت يشتد القتال بين الطرفين رغم وجود اتفاق تهدئة سابق أوشك على النهاية، توسطت فيه قوى دولية.

وأصدرت قوات الدعم السريع بيانا مساء اليوم، قالت فيه إنها وافقت على هدنة جديدة تستمر لمدة 24 ساعة، وجاء في البيان:

الهدنة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غدا الخميس 20-4-2023 .

نؤكد التزامنا التام بوقف كامل لإطلاق النار ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن.

وستنتهي الهدنة الأولى بين الطرفين عند الساعة السادسة من مساء اليوم (16:00 بتوقيت غرينتش)، لكن هذه الهدنة انهارت سريعا بعيد الإعلان عن انطلاقها.

وتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها في اليوم الخامس على اندلاع القتال.

هدنة منهارة

كانت أعلنت مساء الثلاثاء تهدئة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة دولية، لكنها سرعان ما تداعت بفعل تبادل الرصاص والقذائف.

في اليوم الخامس من الاشتباكات، أي اليوم الأربعاء، هز إطلاق النار المتواصل وقذائف المدفعية والغارات الجوية العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

أفاد عدد من سكان العاصمة بوقوع اشتباكات حول مقر قيادة الجيش والمناطق المتاخمة لمطار الخرطوم.

قالت تهاني عباس، الناشطة الحقوقية البارزة التي تعيش بالقرب من مقر الجيش "تصاعدت حدة المعارك في الصباح بعد إطلاق نار متقطع خلال الليل".

أرقام الضحايا في تزايد