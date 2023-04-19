ميليشيا الدعم السريع: نقل الجنود المصريين من مطار مروى للخرطوم

جدة - نرمين السيد - وأضافت ميليشيا الدعم السريع، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم تسليم الجنود المصريين متى سنحت الفرصة.
وكان خالد الفلكى، الباحث السياسى السودانى، قد أعلن فى وقت سابق، أن المبادرة المصرية الأكثر جدية لحل الأزمة السودانية وفتح المجال أمام السودانيين للتهدئة.
وأضاف "الفلكى"، فى مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الهدنة التى أُعلنت منذ أمس انهارت فى لحظاتها الأولى، خصوصًا أنها لم تحدد خروج آمن للعالقين أو إيصال المسعفين إلى الجرحى أو نقل المتوفين، وعدم وجود فرق دولية حتى تستطيع التحقق.
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