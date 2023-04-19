العالم اليوم - 90 % من باخموت بيد الروس وأوكرانيا تتسلم "باتريوت"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 02:16 مساءً - أعلن مسؤول محلي موال لروسيا في دونيتسك أن القوات الروسية تسيطر على نحو 90 في المئة من مدينة باخموت، فيما أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء أنها تسلمت أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي.

تفصيلا، أعلن مستشار القائم بأعمال دونيتسك، يان غاغين، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية تسيطر على حوالي 90 بالمئة من باخموت.

وقال غاغين، على قناة "روسيا 24": "في جميع الأحوال، ستتم السيطرة على أرتيوموفسك (باخموت)، هذه مسألة وقت. في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على حوالي 90 بالمئة من أراضي المدينة نفسها. جميع الطرق الآن تحت سيطرة مدفعيتنا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية المهاجمة تمكنت من السيطرة على 3 أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من باخموت على محور دونيتسك.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من مدينة أرتيوموفسك".

أوكرانيا تستلم أنظمة باتريوت

وفي كييف، أكد وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن كييف تسلمت أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وقال إن هذا من شأنه أن يجعل الأجواء الأوكرانية أكثر أمانا.

وكتب الوزير أوليكسي ريزنيكوف على تويتر "تتقن قوات الدفاع الجوي لدينا استخدامها (الأنظمة) بأسرع ما يمكن. والتزم شركاؤنا بوعودهم".

ولم يحدد ريزنيكوف هؤلاء الشركاء، لكنه قدم في تغريدته الشكر لوزير الدفاع الألماني.