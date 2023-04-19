القاهرة الإخبارية: إصابة رئيس البعثة الإنسانية الأوروبية فى السودان

جدة - نرمين السيد - وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، قد أعلن أمس، أن الوضع فى السودان مقلق للغاية، مشيرا إلى أن الحركة هناك أصبحت مقيدة بسبب ظروف الأمن، ما يمثل تحديا وعائقا كبيرا أمام وصول العمال الصحيين والأطباء وسيارات الإسعاف إلى المرافق الصحية ويمثل خطرا على أرواح الأشخاص.

ونوه مدير عام المنظمة الدولية بأن المستشفيات التى تستقبل الجرحى المدنيين فى الخرطوم تبلغ عن نقص فى العمالة الطبية والإمدادات المنقذة للحياة والأدوية.

وأكد أن الإمدادات التى كانت المنظمة قد وزعتها على المرافق الصحية فى وقت سابق على هذا التصعيد قد نفدت، لافتا إلى أن هناك تقارير مقلقة عن مستشفيات نهبت وأخرى تستخدم لأغراض عسكرية، فى الوقت الذى أغلقت بعض المستشفيات أو على وشك بسبب نقص العمالة الطبية والإمدادات.