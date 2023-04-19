العالم اليوم - تشامبيونزليغ.. غوارديولا في ميونيخ للفوز وهالاند لرقم قياسي

انتم الان تتابعون خبر تشامبيونزليغ.. غوارديولا في ميونيخ للفوز وهالاند لرقم قياسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:22 مساءً - يصر الإسباني بيب غوارديولا على أن فريقه مانشستر سيتي لن يتقاعس أمام مستضيفه بايرن ميونيخ على الرغم من تقدمه بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا إنه لن يكون هناك تراجع أمام مانشستر سيتي مساء الأربعاء، رغم ميزة التقدم بثلاثة أهداف في ملعب الاتحاد بمانشستر الأسبوع الماضي.

غير أن غوارديولا يعرف كيف يمكن أن تتحول الأمور في ملعب أليانز أرينا، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

ومن الواضح أنه إذا تنازل مانشستر سيتي عن الأرض في وقت مبكر، فقد تدب الحياة في فريق بايرن ميونيخ، الأمر الذي من شأنه أن يعرض المركز الثالث على التوالي لسيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للخطر.

ولهذا السبب فإن غوارديولا يريد من لاعبي فريقه أن يهاجموا بطريقة محسوبة، وليس مجرد الاحتفاظ بما لديهم.

من المرجح أن يستجيب الفريق لهذه الرسالة من مدربهم، وفي حال تقدمه اليوم الأربعاء، فإنه يقترب من مناقشة جادة حول "الثلاثية"، أي الفوز بالبطولات الثلاث (التشامبيونزليغ والبريميرليغ وكأس الاتحاد الإنجليزي) بعد فوزه في آخر 10 مباريات في جميع المسابقات، حيث سجل 37 هدفا أثناء القيام بذلك.

وكان توماس توخيل، مدرب البايرن، وصف مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء، بأنه "المعيار" في جميع أنحاء أوروبا.

غير أن غوارديولا أصر على ضرورة الفوز وقال: "نحن هنا من أجل العمل.. نحن هنا للفوز. تعامل مع المشاعر. نحتاج إلى التضامن مثل فريق كبير. لم أقل للفريق ’كن حذرا، إنه بايرن ميونيخ‘ لأنهم غير مرتاحين، فهم يعرفون ذلك. عندما تكون على طبيعتك، فأنت أقرب إلى أن تكون ما تبحث عنه. لقد وصلنا إلى مستوى مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لنا. اللاعبون يريدون ذلك".

من ناحيته، قال توخيل، بطريقة براغماتية: "نحن بحاجة إلى معجزة.. نحتاج إلى الإيمان بأنفسنا ولكننا لا نريد أن نكون حالمين. الحلم بالنسبة لي هو دائما قريب من النوم.. إذا نظرت إلى قمة هذا الجبل الضخم فقط، ستشعر بالإرهاق. التحدي صعب بما فيه الكفاية، ولسنا بحاجة إلى جعله أكثر صعوبة".

هالاند ورقم قياسي جديد

من ناحية ثانية، تشكل مباراة بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا، فرصة للنرويجي إيرلينغ هالاند لتسجيل رقم قياسي جديد، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا".

ويتصدر هالاند، البالغ من العمر 22 عاما، ترتيب هدافي التشامبيونزليغ هذا الموسم برصيد 11 هدفا.

وإذا تمكن النرويجي الشاب من تسجيل هدف في شباك بايرن ميونيخ، ورفع رصيده من الأهداف إلى 12، فإنه سيصبح ثاني لاعب من البريميرليغ يسجل 12 هدفا في موسم واحد بالبطولة الأوروبية الكبيرة بعد الهولندي رود فان نيستلروي بقميص مانشستر يونايتد بموسم 2002-2003.

وإذا تمكن من إحراز ثنائية، فإن هالاند يمكنه أن ينفرد بالرقم القياسي للاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا في موسم واحد.