مجموعة السبع تطالب بوقف الاشتباكات فى السودان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طلعت سلامة، الباحث السياسى فى الشأن الآسيوى، إن قمة مجموعة السبع "G-7" المنعقدة فى العاصمة اليابانية طوكيو دعت أطراف النزاع فى السودان بوقف الأعمال العدائية والاشتباكات.





وأضاف "سلامة" فى مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن اليابان بدأت استعداداتها لإجلاء مواطنيها من السودان، وذلك يأتى فى إطار المسؤولية التى تقع على عاتق الحكومة اليابانية تجاه مواطنيها، وعلى ضوء تسارع الأحداث فى السودان وتعرض سفير الاتحاد الأوروبى للاعتداء فى منزله، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء اليابانى أنشأ غرفة عمليات للمتابعة والاطمئنان على المواطنين فى السودان.

وذكر أن غرفة العمليات تواصلت مع 60 مواطنًا، إجمالى طاقم السفارة والرعاية اليابانية بالتنسيق بين الخارجية ووزارة الدفاع، لاتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لنقل المواطنين اليابانيين.

وكان متحدث باسم الحكومة اليابانية، أعلن أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت الاستعدادات لإجلاء مواطنيها من السودان، ووفقًا لهيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، فقد طلب وزير الخارجية من وزير الدفاع استخدام طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتى فى عملية الإجلاء.