ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى بكين إلى 29 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ارتفع عدد ضحايا الحريق الذى اندلع بمستشفى تشانج فنج، فى بكين إلى 29 قتيلًا، وفق ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".



جدة - نرمين السيد - ارتفع عدد ضحايا الحريق الذى اندلع بمستشفى تشانج فنج، فى بكين إلى 29 قتيلًا، وفق ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية". وأوضح مسؤول فى العاصمة الصينية، أن 26 من الضحايا من المرضى، وأن الحريق اندلع بجناح ترقد به الحالات الحرجة.

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