العالم اليوم - الملياردير راي داليو يستعد لافتتاح فرع لمكتب العائلة بأبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 11:16 صباحاً - يعتزم الملياردير، راي داليو، المؤسس لشركة بريدجووتر، إنشاء فرع لمكتب عائلته في أبوظبي كجزء من توسّع لأكبر صندوق تحوط في العالم بالشرق الأوسط، بحسب ما كشفت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر.

راي داليو، الذي تقدر ثروته الصافية بأكثر من 16 مليار دولار، كان قد عزز علاقاته الوثيقة بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى عدة عقود، كما أنَّ تأسيس مكتب عائلة داليو في عاصمة الإمارات يأتي بعد إنشاء مراكز للعائلة في الولايات المتحدة وسنغافورة.

من المقرر أن يقع المكتب الجديد في سوق أبوظبي العالمي، المنطقة المالية الحرة الدولية في الإمارة، التي استقطبت عدداً من صناديق التحوط الكبيرة، وشركات رأس المال الجريء، وشركات التشفير العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المصادر قولها إن الملياردير الأميركي قد وضع خططا لاستقطاب فريق من متخصصي الاستثمار ذوي الخبرات لقيادة ذراع مكتب العائلة.

وفي إطار توسعه بالشرق الأوسط، يستكشف داليو أيضاً فرص عقد شراكة استثمارية أوسع مع مجموعة "G42" للذكاء الاصطناعي وقد تكون إحدى مبادراتهم المشتركة هي مشروع للمساعدة في تطوير العاصمة الجديدة لإندونيسيا، بحسب بلومبيرغ.

تدفق عدد من صناديق التحوط إلى دبي خلال العامين الماضيين، بدفع من الضرائب المنخفضة للدولة، والتواصل الدولي، ونمط الحياة المريح.

كما جذبت العاصمة، أبوظبي، التي تضم العديد من الصناديق السيادية، عدداً من الأسماء الكبيرة المعروفة أيضاً، بما في ذلك "بريفان هوارد لإدارة الأصول".

يساعد مكتب عائلة داليو في التعامل مع الاستثمارات الخاصة بالملياردير بجانب تبرعاته الخيرية، من بينها استكشاف المحيطات، والذي يدعمه من خلال منظمته غير الربحية "أوشن إكس".