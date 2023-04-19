إصابة 4 أشخاص فى هجوم بـ ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الشرطة، وقع الحادث فى الحى القديم بالمدينة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من رجال الشرطة يتواجدون فى موقع الهجوم، على الجانب المقابل من مبنى البلدية.
وكتبت شرطة دويسبورج على تويتر قائلة: "وفقا للمعلومات الحالية، أصاب شخص آخرين بجسم ما فى صالة ألعاب رياضية، مضيفة "الوضع حاليا لا يزال محيرا".
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن منفذ الهجوم لا يزال طليقا على ما يبدو، مبينة أنه تم نقل العديد من الضحايا إلى المستشفى، بينما فتش المحققون الصالة الرياضية.
ونقل العديد من شهود العيان، بعضهم لا يزال يحمل الحقائب الرياضية، إلى مطعم قريب حتى يتسنى للشرطة استجوابهم.
كما قالت الشرطة إنها تلقت بلاغات الطوارئ الأولى فى نحو الساعة 5:40 مساء بالتوقيت المحلى.
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