العالم اليوم - أسهم أوروبا تهبط قبيل إعلان بيانات التضخم لشهر مارس

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تهبط قبيل إعلان بيانات التضخم لشهر مارس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 10:19 صباحاً - انخفضت الأسهم الأوروبية الأربعاء بينما يدرس المستثمرون بيانات التضخم في بريطانيا ونتائج أعمال الشركات مع انتظارهم بيانات التضخم بمنطقة اليورو في مارس لاستقاء مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية الأوروبية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش مع انخفاض مؤشري القطاعين العقاري والتكنولوجي سريعي التأثر بحركة الفائدة 1.6 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب إثر تصريحات مؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي تشير إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وحد مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات من الخسائر بارتفاعه 0.5 بالمئة.

ولدى بريطانيا الآن أعلى معدل لتضخم أسعار المستهلكين في غرب أوروبا رغم انخفاضه إلى 10.1 بالمئة في مارس من 10.4 بالمئة في فبراير.

من المرجح أن تعزز بيانات التضخم الحالية على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل بعد فشل التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة - في الانخفاض كما كان متوقعًا في مارس واستقر بدلاً من ذلك عند 6.2 بالمئة.

ويترقب المستثمرون بشدة بيانات التضخم بمنطقة اليورو التي من المقرر صدورها الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.