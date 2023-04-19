نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 174 شخصا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الدكتورة هبة عمر، رئيس نقابة الأطباء فى السودان، كانت قد أعلنت أن أغلب المرافق الصحية باتت خارج نطاق الخدمة، لافتة إلى أن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية تتعرض للقصف.

وأضافت رئيس نقابة الأطباء بالسودان فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك صعوبة فى وصول الجرحى والمصابين للمستشفيات، مؤكدة على أن البنية التحتية تضررت كثيرا جراء الاشتباكات.

وأشارت إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، وأسفرت عن العديد من الضحايا.