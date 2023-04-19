القاهرة الإخبارية: تعزيزات عسكرية لـ الجيش السودانى فى هذه المدينة

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، أمس الأربعاء، إن عددًا من أحياء العاصمة شهد تواجدًا عسكريًا كبيرًا، فضلا عن تعزيزات عسكرية إلى مدينة مروى، أرسلها الجيش السودانى.
وأضاف أن الأوضاع الإنسانية فى السودان تتفاقم بشكل مستمر فى ظل المعارك التى تهدها البلاد، مشيرًا إلى أن أكبر وأقدم المستشفيات فى الخرطوم خرجت من الخدمة، وسط ارتفاع فى أعداد القتلى والمصابين.
وأوضح أن هناك انقطاعًا فى التيار الكهربائى على نطاق واسع فضلًا عن انعدام وصول المياه فى عدد من أحياء العاصمة وفى أم درمان.
ووفقا لمراسل "القاهرة الإخبارية"، أكد الجيش السودانى فى بيان سابق أنه سيعفو عن كل من يضع السلاح من عناصر ميليشيا الدعم السريع وينضم إلى صفوف الجيش السودانى.
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