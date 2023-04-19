العالم اليوم - بالفيديو.. الأسود هربت من السيرك وهذا ما حدث

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. الأسود هربت من السيرك وهذا ما حدث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 09:22 صباحاً - كان كل شيء يسير على ما يرام داخل سيرك في الصين، فالأسدان اللذان روّضا كانا داخل قفص يؤديان عرضا ممتعا للجمهور الذي حضر لرؤية الحيوانات المفترسة.

لكن في ثوان معدودة انقلبت الأمور، فباغت الأسدان مروضيهما وهربا من الساحة المحاطة بالأقفاص، متسببان بحالة من الرعب بين الجمهور الذي كان يضم كبارا وصغارا، ففروا بشكل جماعي خوفا من الموت التهاما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن الحادثة وقعت في مدينة لويانغ في مقاطعة خنان شرقي الصين، السبت.

وبيّنت مقاطع فيديو لحظات قفز الناس من مقاعدهم في السيرك وتدافعهم بحثا عن ملجأ بعيدا عن الحيوانات المفترسة التي أفلتت من مروضيها.

وتمكن أحد الأسدين من الفرار من السيرك إلى أحد الشوارع المحيطة.

وفي وقت لاحق، أكدت السلطات أنه جرى الإمساك بالأسدين خلال 15 دقيقة فقط، دون أن يتعرض أحد للأذى.

وأمرت السلطات السيرك بوقف عروضه، فيما تستمر التحقيقات في الحادث.