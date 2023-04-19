العالم اليوم - موريتانيا.. 100 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 09:22 صباحاً - تعتزم الحكومة الموريتانية، إطلاق 4 مشاريع رئيسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاج 85 جيجاوات بقيمة 100 مليار دولار على مدى 10 إلى 15 سنة.

جاء إعلان الحكومة في كلمة لوزير المالية اسلمو ولد محمد أمبادي،في لقاء تشاوري نظمته منظمة الهيدروجين الأخضر 2GH، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في واشنطن.

وحضر اللقاء كل من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، ووزير المالية اسلمو ولد محمد أمبادي، بمشاركة مؤسسات وهيئات التمويل الدولية وعدد من الجهات المهتمة بالهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن لموريتانيا، "برنامجا طموحا في هذا الجانب حيث تسعى أن تكون رائدة في هذا المجال بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية".

وكانت الحكومة قد أطلقت الثلاثاء الماضي، مؤتمرا حول تسريع تمويل الهيدروجين الأخضر بإفريقيا لمدة يومين بالتعاون مع التحالف الافريقي للهيدروجين الاخضر AGHA ومنظمة الهيدروجين الاخضر GH2 والبنك الدولي.

وتضمن المؤتمر الذي يعتبر أول مؤتمر إفريقي، لتسريع تمويل الهيدروجين الأخضر، جلسات تناقش تمويل المشاريع الرائدة في افريقيا، وتمويل المشاريع التحفيزية الرائدة، وما هو المطلوب من القطاع الخاص والشركاء في هذا المجال.

وحسب ما أعلن في المؤتمر، فإن تحقيق إمكانات الهيدروجين الأخضر في دول التحالف الأفريقي الهيدروجين الأخضر AGHA ستمكن من استثمارات تراكمية تتراوح بين 450 و900 مليار دولار بحلول عام 2050 حسب أحدث الدراسات.

يصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق في يناير الماضي، على إقراض موريتانيا مبلغ 86.9 مليون دولار، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية للبلاد.

وقال الصندوق حينها إن القرار سيسمح بصرف فوري لمبلغ 21.7 مليون دولار لموريتانيا، فيما سيتم صرف بقية المبلغ على مدى 42 شهرا.

ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في موريتانيا تسارع العام الماضي ليصل إلى 5.3 بالمئة مدفوعا بشكل أساسي بقطاعات التعدين والزراعة وصيد الأسماك.