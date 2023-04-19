العالم اليوم - السودان.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 174 قتيلا و1041 جريحا

انتم الان تتابعون خبر السودان.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 174 قتيلا و1041 جريحا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 09:22 صباحاً - قالت نقابة أطباء السودان، في أحدث إحصائية لضحايا الاشتباكات في السودان بعد 5 أيام من الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إن عدد الوفيات في صفوف المدنيين منذ بدء الاشتباكات ارتفاع إلى 174، بينما وصل عدد الجرحى والمصابين إلى 1041 حالة إصابة.

ويقل عدد القتلى عما أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، الذي قال أمس الثلاثاء إلى عدد القتلى في السودان وصل إلى 185، بينما قدرت مصادر مستقلة عدد القتلى من المدنيين والعسكريين بأكثر من 500 قتيل.

وبحسب بيان نقابة أطباء السودان، فإن حصيلة الضحايا بين المدنيين ليوم الثلاثاء هي 30 حالة وفاة بين المدنيين، و245 حالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.

ونوهت النقابة إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذه التقديرات، نظرا لعدم تمكنها من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وفقا لتفاصيل ضحايا أمس الثلاثاء في بيان نقابة أطباء السودان: