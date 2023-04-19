زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الأمريكى، أنه تم رصد الزلزال على بعد 62 كيلومترا غرب مدينة "بينجكولو" عاصمة الإقليم الذى يحمل نفس الإسم ويقع على الساحل الجنوبى الغربى لجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأفاد المركز بأنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.