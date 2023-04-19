جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الأمريكى، أنه تم رصد الزلزال على بعد 62 كيلومترا غرب مدينة "بينجكولو" عاصمة الإقليم الذى يحمل نفس الإسم ويقع على الساحل الجنوبى الغربى لجزيرة سومطرة الإندونيسية.
وأفاد المركز بأنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب إندونيسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.