أوكرانيا: القوات المسلحة تصد 30 هجوما روسيا فى 4 اتجاهات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "يوكرينفورم"، قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن العمليات القتالية الأشد مستمرة فى باخموت ومارينكا، مشيرة إلى أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية الهجومية فى ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

واضافت هيئة الأركان الأوكرانية أنه فى اتجاه ليمان، حاول الجيش الروسى تحسين موقعه التكتيكى، وقام بجهود هجومية بالقرب من مستوطنة ديبروفا، والتى لم تحقق أى مكاسب وأصيبت بنيران المدفعية، على حد قولها.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

من ناحية أخرى، نشر وزير الدفاع الأوكرانى، أوليكسى ريزنيكوف، مقطعًا لفيديو يُظهر مركبات قتالية مدرعة من طراز "AMX-10" فرنسية الصنع من المقرر أن تشارك لأول مرة فى القتال مع مشاة البحرية الأوكرانية.

ونقلت شبكة "سى ان بى سى" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ريزنيكوف قوله - فى تغريدة له على "تويتر" - : "لقد وفرناها من أجل المشاركة مع محاربينا، واتفقنا على تسمية AMX-10 بأنها بندقية قنص على عجلات سريعة".