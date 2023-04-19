قتيل و5 مصابين جراء انهيار مرآب للسيارات فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أظهرت الصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث، فى 37 شارع آن، بين شارعى ناسو وويليام، سيارات بعضها فوق بعض والغبار يتصاعد من الحطام، فيما يبدو أن الانهيار قد تسبب فى إرسال الأنقاض من السطح العلوى نزولاً إلى مستوى الشارع.

قال المسؤولون فى البداية إن لديهم تقارير عن أشخاص محاصرين، لكن رئيس عمليات إدارة الإطفاء جون إم إسبوزيتو، قال فى مؤتمر صحفى فى موقع الانهيار إنه يعتقد أنه تم تحديد مصير جميع العاملين فى المرآب.

وتحدث عمدة نيويورك، إريك آدامز، فى المؤتمر الصحفى، قائلًا إن أربعة من المصابين فى الكهف نُقلوا إلى المستشفى، ولم يحدد طبيعة إصاباتهم، مشيرًا إلى أن شخصًا خامسًا رفض العناية الطبية، ولم يحدد المسؤولون على الفور الشخص الذى قتل فى الانهيار.

قامت إدارة الإطفاء بسحب عمال خدمات الطوارئ من الموقع بعد وقت قصير من الاستجابة، بسبب مخاوف بشأن سلامة بقايا هيكل المرآب، فيما أفاد المسؤولون إنهم ينشرون رجال الإنقاذ باستخدام سلالم الأبراج للبحث عن الضحايا، بالإضافة إلى فريق به طائرات بدون طيار.