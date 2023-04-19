العالم اليوم - رودريغو يعبر بـ"الملكي" لنصف نهائي أبطال أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:22 صباحاً - تجاوز ريال مدريد حامل اللقب منافسه تشيلسي ليبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث ضمنت ثنائية رودريغو الفوز للفريق الإسباني 2-صفر على ملعب ستامفورد بريدج ليحسم المواجهة بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين، وهو سيدفعه لمواجهة محتملة مع مانشستر سيتي.

وبعد تأخره بنتيجة 2-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في برنابيو، سنحت لتشيلسي بعض الفرص لكنه فشل في استغلالها في الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني ودفع ثمن ذلك بعد ان سجل رودريغو للفريق الإسباني ليقوده للعبور للدور التالي.

افتتح رودريغو التسجيل في الدقيقة 58 وسجل مرة أخرى في الدقيقة 80 ليدفع جماهير تشيلسي نحو حالة من النزوح الجماعي من الملعب.

واقترب نغولو كانتي مرتين من تقليص الفارق وأنقذ تيبو كورتوا حارس تشيلسي السابق وحارس ريال مدريد الموقف قبل نهاية الشوط الأول ليحبط فريقه القديم.

وعندما أنهى رودريغو هجمة مرتدة سريعة، لم يكن هناك سبيل للعودة بالنسبة للنادي اللندني الذي خسر جميع المباريات الأربع منذ عودة فرانك لامبارد كمدرب مؤقت للفريق.

وجاءت المراحل الأخيرة من اللقاء في اتجاه واحد واستغل ريال أسلوبه ليهيئ فيدريكو بالبيردي الهدف الثاني لرودريغو.