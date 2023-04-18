نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن ... الإفراج عن 551 موقوفا إداريا بمناسبة قرب عيد الفطر على موقعنا والان مع التفاصيل

جس بي سي نيوز :- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين اليوم بالإفراج عن 551 موقوفا إداريا بعد أن تم دراسة ملفاتهم إداريا والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام وبهدف ضمان إعادة انخراطهم في المجتمع ومشاركة اسرهم فرحة العيد.

ويأتي ذلك ضمن نهج الوزارة في التعامل مع ملف التوقيف الإداري والمتمثل بالإبقاء فقط على الأشخاص الذين يهددون حياه الآخرين ويشكلون خطرا على أنفسهم وعلى المجتمع والأمن والنظام العام وذلك ضمن آلية مراجعه دورية تتم بهذا الشان .

--(بترا)