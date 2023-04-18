نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن ... الإفراج عن 551 موقوفا إداريا بمناسبة قرب عيد الفطر على موقعنا والان مع التفاصيل
- صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:03 مساءً - لا يوجد مقالات
جس بي سي نيوز :- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين اليوم بالإفراج عن 551 موقوفا إداريا بعد أن تم دراسة ملفاتهم إداريا والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام وبهدف ضمان إعادة انخراطهم في المجتمع ومشاركة اسرهم فرحة العيد.
ويأتي ذلك ضمن نهج الوزارة في التعامل مع ملف التوقيف الإداري والمتمثل بالإبقاء فقط على الأشخاص الذين يهددون حياه الآخرين ويشكلون خطرا على أنفسهم وعلى المجتمع والأمن والنظام العام وذلك ضمن آلية مراجعه دورية تتم بهذا الشان .
--(بترا)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن ... الإفراج عن 551 موقوفا إداريا بمناسبة قرب عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.