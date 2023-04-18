جدة - نرمين السيد - وأوضح الجيش السودانى، فى وقت سابق اليوم، أن "ميليشيا الدعم السريع تقتحم منازل المدنيين وتستخدمهم كدروعا بشرية". وأضاف الجيش السودانى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الميليشيا تركز الأسلحة فى أحياء سكنية، وتتحصن بمستشفيات فى الخرطوم". كما طالب الجيش السودانى بوقف الجرائم التى ترتكبها ميليشيا الدعم السريع، قائلا إنه "على المجتمع الدولى فهم حقيقة ما يجرى فى بلادنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الجيش السودانى: لا حوار ولا تفاوض مع قيادة وميليشيا الدعم السريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.