تعليمات من وزارة الاوقاف الأردنية للمصلين في المسجد الاقصى

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أبريل 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- أصدرت وزارة الاوقاف الاردنية مجموعة من التعليمات والارشادات المهمة للقادمين للمسجد الاقصى لاحياء ليلة القدر .

وكانت على النحو التالي :



1- يُفضّل عدم اصطحاب الأطفال الصغار في هذه الليلة، وإن كان لا بد من اصطحابهم، يُرجى كتابة اسم الطفل ورقم الهاتف على أسواره، وتوضع في يده.

2- على المقدسيين عدم استخدام سياراتهم، واستخدام النقل العام والمشي.

3- عدم الخروج من المسجد الأقصى إلا للضرورة.

4- التوجه للمنطقة الشرقية للصلاة هناك، فدائمًا ما يكون فيها متسع.

5- التقليل من الأكل والشرب، والاقتصار على الوجبات الخفيفة.

6- عدم التدخين في جميع ساحات المسجد، 144 دونمًا كلها مسجد.

7- استخدام الأبواب التي ليس عليها ضغط، مثل باب الحديد وباب الغوانمة وباب الملك فيصل.

8- صحن الصخرة والأروقة الغربية والمنطقة الشمالية مخصصة للنساء، وباقي الأماكن مخصصة للرجال، الرجاء عدم الاختلاط.

9- المسجد الأقصى المبارك مساحته 144 دونمًا، أينما صليت هو مسجد، لذلك يفضل الابتعاد عن المصلى القبلي وقبة الصخرة، فهما مركز الازدحام.

10- الحفاظ على نظافة المسجد، ووضع الأكياس والقمامة كلها في مكان تجميع النفايات.

11- مساعدة رجال ونساء النظام والكشافة، واتباع التعليمات.

12- عدم الشراء والبيع داخل المسجد، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

13- عدم الصعود للسور بسبب الخطورة، فقد سقط مصلي من السور قبل عدة أعوام، وتوفاه الله.

14- الانتباه الشديد وعدم وضع الجوالات وشحنها بعيدًا عن انظاركم.

15- من بعد الإفطار وحتى صلاة الفجر، صحن الصخرة مخصص للنساء فقط، ويمنع الرجال من الصعود إليه في هذه الأوقات.

16- عند بدء صلاة التراويح، يجب رفع جميع خيم المعتكفين، لأنها تأخذ حيزًا، وبعدها تعود الخيام لمكانها.

17- عدم لعب كرة القدم طوال الليلة في الساحات، لأنها تكون مكتظة وفيها أذى للناس.

18- تفويت الفرصة على الاحتلال لتخريب هذه الليلة العظيمة، وعدم الاحتكاك بهم داخل المسجد الأقصى المبارك.

19- على النساء التزام الحجاب، واحترام قدسية المكان.

20- عدم إغلاق الممرات من أمام المسجد القبلي وعند الكأس، وعدم الاكتظاظ للصلاة هناك، حيث إن هذه المنطقة حيوية وتربط الجهة الغربية بالجهة الشرقية للمسجد.