إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان مقتضب، إن ستة مواطنين وصلوا مستشفى جنين الحكومى جراء إصابتهم بالرصاص الحى فى الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال، المخيم، فيما وصلت إصابتان فى الأطراف أيضًا، إلى مستشفى ابن سينا التخصصى.

وأضافت وزارة الصحة أن مسعفًا أصيب من جراء إطلاق جنود الاحتلال النار على سيارة إسعاف فى مخيم جنين. ومِن بين المصابين مسنة (68 عامًا) وقد أصيبت برصاصة فى يدها، ومسعف أصيب بشظايا.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال التى اقتحمت المخيم، ترافقها جرافتان عسكريتان.

وترافق ذلك مع انتشار لوحدات خاصة داخل عدد من المنازل وعلى أسطح العمارات، بينما منعت قوات الاحتلال طواقم جمعية الهلال الأحمر من دخول المخيم لنقل الإصابات، وأطلقت الرصاص صوب مركبة إسعاف.

وحاصرت القوات عددًا من المنازل فى المخيم، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين، وسط تحليق لطائرات الاحتلال.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية للمخيم، وسط توالى وصول الإصابات إلى مشفى جنين الحكومى.

وشوهدت قوات الاحتلال تقتحم المخيم بشاحنة مدنية، فيما اعتلى بعض الجنود القناصة أسطح المنازل.

ونشر إعلام محلى فلسطينى مقاطع فيديو تظهر قوة خاصة إسرائيلية تستقل شاحنة مدنية على أطراف المخيم، يرافقها أصوات إطلاق رصاص.