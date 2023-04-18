بالأرقام.. القاهرة الإخبارية تكشف ميزان القوى بالسودان بتقنية الواقع المعزز

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد أبوزيد، خلال التقرير، إن الاشتباكات وإطلاق النار تجددت فى مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى العاصمة.

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كما استعرض الإعلامى أحمد أبوزيد ميزان القوى بين الخصمين، قائلا إن الجيش السودانى يتكون من 250 ألف جندى منهم 100 ألف من القوات العاملة، و50 ألفا من قوات الاحتياط.

وأضاف أن القوات الجوية السودانية تملك 191 طائرة منها 45 مقاتلة و37 طائرة هجومية و25 طائرة شحن، كما يملك الجيش السودانى 170 دبابة و40 راجمة صواريخ.

أما قوات الدعم السريع، فأوضح الإعلامى أحمد أبوزيد، أنه لا توجد معلومات دقيقة بشأنها، ولكن بعض المصادر تقدر عدد االقوات القتالية لها بنحو 25 إلى 30 ألفا.